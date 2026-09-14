María Loreto y Jeremy Ulcuango se suben al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El patinaje de velocidad ecuatoriano volvió a ser protagonista en el panorama deportivo internacional. En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la delegación tricolor sumó un nuevo hito gracias a la sobresaliente actuación de la deportista de Alto Rendimiento María Loreto Arias en la prueba de los 200 metros meta contra meta.

La velocista lojana saltó a la pista con la firme convicción de pelear en lo más alto del continente. Con una salida explosiva y una técnica depurada sobre sus patines, Arias completó la distancia deteniendo el cronómetro en un tiempo oficial de 19.644 segundos, registro que le permitió adjudicarse un lugar en el podio de la competencia.

Durante el desarrollo de la prueba, la atleta tricolor demostró un control preciso en el trazado de las curvas y un potente remate en la recta final. Su desempeño en esta especialidad de pura velocidad ratificó las extensas jornadas de preparación y el rigor técnico con el que encaró la cita continental.

Este resultado confirma la regularidad y el alto nivel que Arias ha mantenido dentro del Plan de Alto Rendimiento, consolidándose como uno de los referentes más sólidos del patinaje ecuatoriano en eventos del ciclo olímpico y campeonatos de escala internacional.

La participación de María Loreto Arias aporta una nueva alegría para el país en Santa Fe 2026 y fortalece la presencia del patinaje de velocidad como una de las disciplinas que mayor rendimiento y proyección le entrega al deporte nacional.

Jeremy Ulcuango se sube al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En la disciplina de patinaje de velocidad de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la delegación tricolor celebró una actuación destacada en la explosiva prueba de los 200 metros meta contra meta.

Jeremy Ulcuango fue el gran protagonista de la jornada sobre ruedas. Con una demostración de velocidad, técnica refinada y máxima potencia sobre la pista, el patinador tricolor completó el recorrido registrando una marca de 18.391 segundos, tiempo que le sirvió para asegurar un lugar en el podio regional.

Desde los primeros metros del recorrido, Ulcuango mostró una aceleración impecable que le permitió dominar las curvas con precisión milimétrica. Su esfuerzo en la recta final fue determinante para detener el cronómetro en un registro sumamente competitivo frente a los mejores exponentes del continente.

Este logro ratifica la consolidación del patinador imbabureño en la élite internacional, un camino que ha venido forjando con disciplina tras destacar en campeonatos panameños, sudamericanos y mundiales de la categoría. Su desempeño en el certamen refleja el fruto del trabajo constante en el alto rendimiento.

La delegación tricolor sumó así un nuevo éxito en Santa Fe 2026, consolidando al patinaje de velocidad como una de las disciplinas más fuertes y con mayor proyección para el país dentro del ciclo olímpico y sudamericano.