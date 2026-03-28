Policía detiene a seis hombres implicados en robo a local comercial en Guayaquil

La Policía Nacional informó que tras un operativo desarrollado en la noche del viernes 27 de marzo de 2026, logró la aprehensión de seis sujetos presuntamente implicados en el delito de robo a un local comercial en la cooperativa Martha de Roldós, al norte de Guayaquil.

La acción policial se ejecutó en el sector de Trinipuerto, suroeste de la urbe porteña, en donde los uniformados lograron capturar a los presuntos responsables, como lo informó la Policía Nacional a través de su cuenta de X. Los aprehendidos fueron identificados como William Ch., Jostin M., Andrés O., Joseph G., y dos menores de edad.

'El toque de queda no se va a extender', anunció el ministro Reimberg

Entre los indicios se recuperaron los productos sustraídos como una caja registradora y un chaleco de protección balística que había sido robado al guardia del local comercial, así como una considerable cantidad de mercadería, entre ellos productos alimenticios, bebidas alcohólicas y cárnicos.

El toque de queda implementado por el Gobierno Nacional se aplica en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. Esta decisión gubernamental se tomó con el objetivo de golpear a las estructuras criminales y debilitar sus economías. La medida concluirá a las 05:00 del próximo 30 de marzo.