Una mujer apuñaló a su pareja al interior de su domicilio en Guayaquil

Un hombre fue hallado en el interior de su departamento en El Limonal, Guayaquil.

Un hombre fue hallado muerto en un departamento en el sector El Limonal, en Guayaquil la madrugada de este lunes 1 de junio del 2026. La esposa de la víctima lo apuñaló en el pecho.

Vecinos de la zona, ubicada junto a la avenida Narcisa de Jesús, escucharon una fuerte riña en el inmueble y dieron aviso a las autoridades a través de los canales de emergencia.

Cuando los agentes policiales ingresaron a la vivienda encontraron a la víctima con una herida de arma blanca en el pecho. En el lugar también se encontraba una mujer, quien fue retenida y posteriormente aprehendida mientras avanzan las investigaciones para determinar su posible participación en el hecho.

Tras la alerta, personal especializado de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y agentes de Criminalística acudieron al sitio para recopilar indicios y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

El levantamiento del cadáver se realizó durante la madrugada y el cuerpo fue trasladado al centro forense para las diligencias correspondientes.

Mujer detenida para investigaciones

La mujer fue trasladada hasta dependencias de la Fiscalía, donde se desarrollarán las actuaciones judiciales para definir su situación legal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál era la relación entre la víctima y la sospechosa, ni han revelado detalles sobre el motivo que desencadenó la violenta confrontación.