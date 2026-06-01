¿Cuándo comienzan las vacaciones de estudiantes del régimen Sierra-Amazonía?

Los estudiantes de la Sierra y Amazonía culminarán el año lectivo el 26 de junio de 2026

Miles de estudiantes del régimen Sierra-Amazonía se preparan para cerrar el año lectivo 2025-2026 y comenzar las vacaciones escolares.

Según el cronograma establecido por el Ministerio de Educación, las clases culminan oficialmente el 26 de junio de 2026, tras completar los 200 días de clases previstos para el año escolar.

Después de esa fecha, la mayoría de estudiantes iniciará su período de vacaciones. Sin embargo, el proceso de cierre académico se extenderá algunas semanas más para quienes deban rendir examenes supletorios.

Entre el 29 de junio y el 2 de julio se desarrollarán las clases de recuperación dirigidas a los alumnos que necesiten prepararse para los exámenes supletorios.

Posteriormente, del 6 al 9 de julio, se realizarán los supletorios, el registro de calificaciones y las respectivas juntas de curso.

¿Y las vacaciones de los docentes?

Mientras los estudiantes disfrutan de su descanso, los docentes continuarán con actividades relacionadas con la revisión y calificación de evaluaciones, ingreso de notas, elaboración de reportes académicos, planificación educativa y atención a estudiantes con necesidades educativas específicas, entre otras tareas institucionales.

Las vacaciones ininterrumpidas para los docentes están programadas del 10 de julio al 8 de agosto, mientras que el retorno a sus actividades será el 11 de agosto de 2026.

El calendario dispuesto por el Ministerio de Educación es de cumplimiento obligatorio para las instituciones fiscales del país. En cambio, los establecimientos municipales, particulares y fiscomisionales pueden manejar cronogramas propios de acuerdo con sus respectivas planificaciones académicas.