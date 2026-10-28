Guayaquil: Hallan agenda de extorsión y granada en centro de operaciones de "Los Águilas" 

Elementos militares junto a los objetos decomisados en el operativo realizado en Flor de Bastión, Guayaquil

Un punto de expendio del GDO 'Los Águilas' fue desmantelado la mañana de este miércoles 28 de octubre de 2026, en un medio de un operativo militar ejecutado en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil.

Las imágenes difundidas por las Fuerzas Armadas en su cuenta de X muestran parte del allanamiento ejecutado en una vivienda del sector que era utilizado como centro de operaciones e inteligencia por el grupo de delincuencia organizada 'Los Águilas'.

En el inmueble intervenido los militares incautaron una granada de gas, una balanza digital, siete pipas artesanales, un teléfono celular, dos routers con tres cargadores, una tarjeta de débito, una credencial y una matrícula de motocicleta.

Además, en las evidencias destacan tres agendas detalladas con registros y listados de presuntos cobros de extorsión, documento que permitirá a las autoridades investigativar las redes de cobro de vacunas que afectan a comercios y residentes del sector.

En cuanto a la incautación de narcóticos, de decomisó aproximadamente 300 gramos de una sustancia sujeta a fiscalización, presumiblemente pasta base de cocaína, así como una dosis de un gramo de marihuana.

Todos los indicios recabados durante la incursión fueron puestos a orden de las autoridades competentes con cadena de custodia para dar inicio a los procedimientos legales correspondientes.