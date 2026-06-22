Operativos militares en Durán: Mil uniformados refuerzan seguridad

Alrededor de mil militares ejecutaron una operación masiva en Durán, en el marco del conflicto armado interno declarado en Ecuador, informó el Ministerio de Defensa este lunes 22 de junio de 2026.

Los uniformados acudieron a reforzar la seguridad con camionetas, vehículos blindados y helicópteros.

Según la cartera de Estado, estos operativos masivos se concentraron en zonas prioritarias por su alta incidencia delictiva.

De acuerdo con imágenes difundidas por las autoridades, los militares realizaron controles a personas y vehículos.

Como resultado, los militares retuvieron 18 motocicletas y otros cuatro vehículos por no contar con la documentación respectiva.

Estos operativos se mantendrán para combatir la delincuencia en Guayas, informó la institución militar.