Ataque armado deja tres muertos y cuatro heridos graves en Lago Agrio

Un ataque armado en el cantón Lago Agrio, en Sucumbíos, deja tres muertos y cuatro heridos en estado crítico la tarde de este lunes 22 de junio de 2026.

Un ataque armado ocurrido en el sector de La Playita dejó tres personas fallecidas y cuatro heridas, según los primeros reportes de las autoridades.

Pánico a plena luz del día en La Playita

El hecho ocurrió a plena luz del día dentro de un bar ubicado en La Playita, uno de los sectores recreativos y comerciales más concurridos de la ciudad.

La ráfaga de disparos provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar y en los alrededores, quienes corrieron a buscar refugio.

Testigos alertaron a los organismos de emergencia, que acudieron para atender a las víctimas y controlar la situación con es despliegue de patrulleros y ambulancias.

En la escena quedaron evidencias que ahora forman parte de las investigaciones.

Pronóstico reservado para los cuatro heridos

Tras el ataque, cuatro personas resultaron heridas y fueron llevadas a centros médicos cercanos.

Su estado de salud es crítico y permanecen bajo atención especializada, de acuerdo con información preliminar.

Mientras tanto, agentes policiales acordonaron la zona para realizar el levantamiento de indicios y recopilar información que permita determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron en el hecho.

El despliegue policial y las primeras hipótesis

Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acordonaron el perímetro para realizar el levantamiento de los cadáveres y recopilar los indicios balísticos esparcidos en el local.

Aunque las autoridades mantienen el caso en reserva, las primeras investigaciones analizan si se trató de un ataque direccionado contra objetivos específicos, motivado por disputas entre grupos delictivos de la zona.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de este nuevo hecho violento que sacudió al norte de la Amazonía ecuatoriana.