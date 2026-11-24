Agentes de la Policía Nacional y unidades especializadas acudieron a una quebrada del sector de Santa Bárbara, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer este martes 24 de noviembre de 2026.

El cuerpo sin vida de una mujer, de aproximadamente 35 años de edad, fue hallado la mañana de este martes 24 de noviembre de 2026 en una quebrada del sector de La Mena, en el sur de Quito.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, la alerta ingresó a través del ECU 911 cerca de las 10:20, lo que movilizó a agentes del Distrito de Policía Eloy Alfaro hacia las calles Profeta Zacarías y Apóstol Bartolomé.

Al verificar el interior de la quebrada, los uniformados confirmaron la presencia del cadáver con signos de extrema violencia.

El coronel Danilo Barriga, jefe del Distrito Eloy Alfaro, indicó que las unidades especializadas realizan pericias para establecer la identidad de la víctima. Policía Nacional

El hallazgo y el procedimiento policial

Según las versiones preliminares recopiladas entre moradores del sector, un menor de edad que jugaba en las inmediaciones habría advertido la presencia del cuerpo y alertado a los habitantes de la zona.

Al sitio acudieron varios oficiales de la Policía para verificar la novedad y resguardar la escena.

Posteriormente, la Policía coordinó la intervención de las unidades especializadas para el levantamiento de indicios, el traslado del cuerpo y las diligencias legales para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.

Según los indicios preliminares de la Policía, los responsables únicamente habrían acudido a arrojar el cuerpo en una quebrada del sur de Quito. Policía Nacional

Policía investiga la identidad de la víctima

El coronel Danilo Barriga, jefe del Distrito Eloy Alfaro, explicó que la ausencia de una pieza anatómica —la cabeza— impide hasta el momento identificar a la mujer o determinar si residía en el sector de Santa Bárbara.

“Estamos realizando un escaneo con todas las unidades especializadas —como Criminalística— para identificar de qué persona se trata. Todavía no encontramos la cabeza”. coronel Danilo Barriga, jefe del Distrito de Policía Eloy Alfaro

De acuerdo con los indicios preliminares levantados en el sitio, la Policía presume que el crimen no ocurrió en el lugar y que los responsables únicamente acudieron a arrojar el cuerpo en la quebrada.

Barriga indicó además que es el primer caso con estas características que se registra en la zona y que las unidades policiales se mantienen en alerta mientras avanzan las pericias.