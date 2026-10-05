Célula vinculada a 'Los Lobos' captaba a víctimas mediante app para robar y extorisonar en Quito

Una banda vinculada a los 'Los Lobos' se dedicaba al robo y a al extorsión por medio de el uso de una app de transporte, según la Policía Nacional.

Una presunta célula operativa integrada por 10 ciudadanos de nacionalidad extranjera, vinculada al Grupo Armado Organizado (GAO) 'Los Lobos' , fue desarticulada en el sector de Monjas, en Quito.

La estructura es investigada por ejecutar robos a mano armada y extorsiones en diversos puntos de la capital.

De acuerdo el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, el modus operandi de la banda se basaba en el uso de vehículos robados y una app de transporte de pasajeros.

Así, contactaban y seleccionaban a sus potenciales víctimas antes de intimidarlas con armas de fuego.

Evidencias incautadas por la Policía Nacional durante la intervención en el sector de Monjas, en el centro de Quito. Policía Nacional

Red de robos y extorsiones

Los trabajos de inteligencia e interceptación del operativo, ejecutados el domingo 4 de octubre, permitieron determinar la capacidad operativa de este brazo delictivo en la capital.

Según la policía, los aprehendidos empleaban los autos robados para circular sin levantar sospechas mientras operaban en la aplicación de transporte.

Una vez fijado el objetivo, abordaban o trasladaban a las personas para despojarlas de sus pertenencias o iniciar exigencias extorsivas bajo amenazas con armamento de corto alcance.

Detenidos y arsenal incautado

La intervención policial dejó como resultado la aprehensión de tres mujeres y siete hombres extranjeros, entre los 18 y 52 años de edad.

Entre los procesados consta Carlos Eduardo G., de 30 años, quien registra antecedentes judiciales por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en marzo de 2024.

También procesos de control por suspensión condicional de la pena en septiembre del mismo año.

Durante el registro del inmueble en el sector de Monjas, las unidades tácticas decomisaron material bélico y tecnológicos utilizados para las coordinaciones delictivas:

Armamento: 2 armas de fuego y 22 municiones sin percutir.

2 armas de fuego y 22 municiones sin percutir. Comunicaciones: 1 transceptor de radio portátil, 17 teléfonos celulares, 1 tablet y 1 laptop.

1 transceptor de radio portátil, 17 teléfonos celulares, 1 tablet y 1 laptop. Vehículos recuperados: Un automóvil y una motocicleta, ambos registrados como robados.

Un automóvil y una motocicleta, ambos registrados como robados. Retenciones: dos motocicletas adicionales retenidas con multas investigativas.

Los diez aprehendidos y las evidencias físicas fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado para el inicio del proceso penal por delincuencia organizada, robo y porte ilegal de armas de fuego.