Hombre alteró escena para ocultar el femicidio de su esposa simulando un supuesto suicidio

La Fiscalía General del Estado dio detalles de un caso de femicdio ocurrido en Latacaunga, provincia de Cotopaxi, este miércoles 30 de septiembre de 2026.

La Fiscalía General del Estado informó que demostró la responsabilidad de Duván Armando P. en el femicidio de su esposa, una mujer de 24 años, ocurrido en el cantón Latacunga.

Además que obtuvo una sentencia de 26 años de privación de libertad.

El Tribunal de la causa que conoció el caso dio a conocer el fallo el jueves 24 de septiembre, al concluir la audiencia de juicio.

Como medida de reparación integral, los jueces dispusieron que el sentenciado pague USD 20 000 a la hija que tenía en común con la víctima.

Contexto del caso

La tarde del 1 de octubre de 2025, tras una alerta recibida a través del ECU 9-1-1, la policía se trasladó al centro de Latacunga para atender a Duván Armando P. E., quien pretendía presentar una denuncia.

El ahora sentenciado, de 27 años, estaba acompañado de su hija, de 4 años.

Según la Fiscalía, que había retirado a la niña de la escuela y que quería evitar inconvenientes con su esposa, de quien estaba separado desde hacía algunos meses.

Según su versión, alrededor de las 09:00 se había trasladado al sector Nueva Vida, al domicilio de la víctima, porque ella le habría pedido ayuda para cambiar la bombona de gas.

El sospechoso del crimen fue interceptado por agentes de la Policía Nacional en el centro de Latacunga donde por medio de su versión intentó ocultar un femicidio. Pixabay

Relató que, mientras se encontraba en el inmueble, la mujer se le habría abalanzado y le habría agarrado del cuello.

También señaló que ella le habría pedido que la perdonara y que regresaran, y que habría amenazado con atentar contra su vida si no lo hacían.

Después, según su relato, se trasladó a la escuela de su hija y regresó a su trabajo en compañía de la niña.

Tras escuchar su versión, varios policías acudieron con él al domicilio de la víctima.

Al llegar, encontraron a dos hombres junto a una motocicleta. Uno de ellos, pareja de la mujer, manifestó que había acudido a visitarla y la encontró sin vida en el interior del inmueble.

La víctima yacía en el piso de la cocina, con presencia de sangre en la escena, con un cuchillo junto a su mano derecha y cortes en las muñecas.

Según este ciudadano, días antes la víctima le había contado que tuvo un conflicto con Duván Armando P. E.

La víctima fue localizada sin vida al interior de su vivienda, con un cuchillo en su mano y cortes en sus muñecas. Pexels

También que lo había bloqueado para evitar cualquier comunicación, pues, según ella, era una persona violenta.

Tras conocer el hecho, la Fiscal de turno dispuso las diligencias correspondientes.

Durante las primeras investigaciones se descartó la hipótesis de un posible suicidio y el caso fue encaminado como presunto femicidio.

Las pruebas

El médico legista que practicó la autopsia médico-legal determinó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por estrangulamiento.

Además, durante el juzgamiento se incorporó un informe médico-legal practicado a Duván Armando P. E.

Allí identificaron múltiples lesiones recientes, de menos de 24 horas de evolución, en diferentes partes del cuerpo.

Según lo expuesto durante el juicio, las lesiones que presentaba la víctima eran compatibles con actos de defensa.

Tenía raspaduras y moretones en la cabeza, el cuello, el tórax y los brazos.

Alteró la escena

Durante la audiencia, la Fiscal del caso explicó que Duván Armando P. E. habría alterado la escena post mortem para simular un suicidio.

Para ello, habría utilizado un cuchillo y provocado cortes en las muñecas de la víctima cuando ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, se conoció que el móvil del crimen estaría relacionado con un presunto incremento de los celos y la ira del agresor.

Según la Fiscalía, motivados por la nueva relación sentimental que la víctima habría iniciado con otra persona conocida por ambos.

Con base en estos elementos, la Fiscalía General del Estado logró desvirtuar la presunción de inocencia de Duván Armando P. E.

El delito de femicidio está tipificado y sancionado en los artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.