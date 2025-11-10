Un muerto y un herido tras el volcamiento de un camión con madera en la vía Pifo-Papallacta

Un camión que transportaba madera chocó contra una vivienda en la vía Pifo-Papallacta.

Una persona falleció este lunes 10 de noviembre del 2025 en un siniestro de tránsito en la vía Pifo-Papallacta, en el sector de Mulauco, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Un camión que transportaba madera chocó contra una vivienda. Los palos golpearon a dos personas que se encontraban en la vereda, según imágenes compartidas por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El choque afectó también a un poste de energía eléctrica. El siniestro ocurrió en el km 8 de la vía a Papallacta, en el cantón Quijos.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a la persona herida, indicó la entidad. "Lamentablente se registra un fallecido", indicaron los Bomberos en su cuenta de la red social X.

La vía permanece parcialmente habilitada en sentido Papallacta – Pifo, indicó el ECU 911.