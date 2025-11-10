Un muerto y un herido tras el volcamiento de un camión con madera en la vía Pifo-Papallacta
El siniestro ocurrió la mañana de este lunes 10 de noviembre del 2025. El camión chocó contra una vivienda en en cantón Quijos.
Un camión que transportaba madera chocó contra una vivienda en la vía Pifo-Papallacta.
Cortesía Policía Nacional
10 nov 2025 - 07:30
Una persona falleció este lunes 10 de noviembre del 2025 en un siniestro de tránsito en la vía Pifo-Papallacta, en el sector de Mulauco, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de Quito.
Un camión que transportaba madera chocó contra una vivienda. Los palos golpearon a dos personas que se encontraban en la vereda, según imágenes compartidas por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.
El choque afectó también a un poste de energía eléctrica. El siniestro ocurrió en el km 8 de la vía a Papallacta, en el cantón Quijos.
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a la persona herida, indicó la entidad. "Lamentablente se registra un fallecido", indicaron los Bomberos en su cuenta de la red social X.
La vía permanece parcialmente habilitada en sentido Papallacta – Pifo, indicó el ECU 911.
