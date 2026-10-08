Plátano, cacao y cocaína: así camuflaban la droga las 'empresas' ligadas a alias 'Pipo'

Así funcionaba el engranaje de la red de narcotráfico desarticulada en la operación 'Gran Fénix – Cantabria'.

La operación 'Gran Fénix – Cantabria' no solo dejó 21 detenidos y toneladas de cocaína decomisadas; también dejó al descubierto el moderno esquema logístico, empresarial y financiero que utilizaba el crimen organizado transnacional.

La organización, según las autoridades, enviaba droga desde Sudamérica hacia el continente europeo sin despertar sospechas.

A través de un entramado de fachada corporativa, alianzas con mafias internacionales y filtración en instituciones de control, la estructura operó de forma ininterrumpida desde 2019.

A continuación, explicamos paso a paso cómo funcionaba el engranaje delictivo.

1. Producción y traslado

El ciclo comenzaba en laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína ubicados en Colombia.

La organización coordinaba la compra directa del alcaloide y utilizaba rutas terrestres e informales para ingresar la mercancía a Ecuador por la frontera norte.

Luego, las acopiaban en centros de distribución en las provincias de Pichincha, Los Ríos y Guayas.

2. Fachada corporativa

Para evitar los controles aduaneros tradicionales, la red creó y utilizó un escudo comercial integrado por al menos 15 empresas legales dedicadas a la exportación de productos tradicionales ecuatorianos:

Frutas (banano, plátano)

Cacao

Mariscos

Madera

Estas compañías mantenían flujos comerciales reales para construir un historial de exportación confiable ante las autoridades portuarias.

3. Contaminación de contenedores

Con la infraestructura empresarial lista, los integrantes de la red procedían a la "contaminación" de la carga marítima.

Ocultaban grandes cargamentos de cocaína entre las cajas de frutas, empaques de mariscos o bloques de madera en los contenedores.

Esto antes de su ingreso a los terminales de Guayaquil o mediante infiltraciones en el trayecto.

En este punto resultaba clave la complicidad interna: dos poolicías en servicio activo formaban parte de los detenidos.

Según el Ministerio del Interior, cumpliendo roles de facilitadores operativos para burlar inspecciones y alertas de seguridad.

4. Conexión con la Mafia Balcánica y la Mocromafia

Ecuador funcionaba como la plataforma de salida, pero el negocio se sustentaba en alianzas estratégicas globales.

La organización mantenía nexos directos con la mafia balcánica y la mocromafia (redes criminales asentadas en el norte de Europa), así como contactos financieros en los Emiratos Árabes Unidos.

Estas mafias europeas garantizaban la recepción, el desembarque y la posterior distribución al por mayor de la droga en puertos estratégicos.

Estos son: como Algeciras (España), Amberes (Bélgica) o Róterdam (Países Bajos).

Golpe de USD 1.765 millones al narcotráfico: desmantelan red empresarial ligada a la mafia balcánica.

5. Financiamiento e inyección de capital ilícito

La investigación identificó a Jackson Felipe Zambrano (uno de los 21 capturados) como una pieza clave en el sostén económico.

Zambrano, según las autoridades, actuó como el principal financista de la estructura vinculada a alias 'Pipo' desde 2022.

Habría inyectado capital para la compra de la droga en Colombia, el pago de fletes marítimos, el soborno a funcionarios y el mantenimiento de la red de empresas exportadoras.