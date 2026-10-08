¿Cuándo empieza el feriado por la Independencia de Guayaquil?

Una bandera de Guayaquil se luce en el ingreso al Parque Centenario, en Guayaquil.

A las 00:00 del viernes 9 de octubre de 2026 se inicia el feriado nacional en Ecuador, por la Independencia de Guayaquil.

El descanso obligatorio se unirá al fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de octubre. En total serán tres días de asueto.

En este feriado el país conmemora los 206 años de Independencia de Guayaquil.

Las actividades, tanto en el sector público y privado, se retomarán el lunes 12 de octubre. Además, según la Ley, este descanso no será recuperable.

Luego de estos días de asueto, el país todavía tendrá tres feriados más.

El del 2 y 3 de noviembre por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, respectivamente. El último feriado será el 25 de diciembre por Navidad.