Quito: Policía evita que una mujer atentara contra su vida en el puente de Guayllabamba

Policía evita que una mujer atentara contra su vida en el puente antiguo de Guayllabamba.

Una rápida y coordinada intervención policial permitió rescatar a una mujer de 29 años que se encontraba en situación de vulnerabilidad extrema sobre el puente antiguo de Guayllabamba, al norte de Quito.

El suceso se registró la tarde del martes 7 de octubre, tras una alerta emitida por el servicio de emergencias ECU 911.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad acudieron de inmediato al sector.

Al llegar, constataron que la ciudadana manifestaba su intención de precipitarse al vacío desde la estructura.

Mediante técnicas de verbalización, los uniformados establecieron un diálogo constante para desescalar la tensión, estabilizar a la ciudadana. Captura de pantalla

Manejo de crisis y maniobra táctica

Ante la negativa inicial de la mujer para recibir asistencia, el personal capacitado activó de inmediato los protocolos de contención emocional y manejo de crisis.

Mediante técnicas de verbalización, los uniformados establecieron un diálogo constante para desescalar la tensión, estabilizar a la ciudadana y reducir el riesgo.

Mientras se mantenía la comunicación para captar su atención, un equipo policial ejecutó una maniobra de acercamiento discreta y táctica.

La acción oportuna permitió neutralizar el peligro, sujetar a la persona y ponerla a buen recaudo de forma segura.

Atención médica y asistencia

Tras el rescate, el personal paramédico del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para brindarle las primeras atenciones de salud física y soporte psicológico.

Las autoridades destacaron la articulación entre el personal de Tránsito, el Sistema Preventivo de la Policía Nacional.

Asimismo, los organismos de socorro para atender este tipo de emergencias y salvar la vida humana.