Policía decomisa más de dos toneladas de cocaína en Manabí

La Policía Nacional ejecutó un operativo en Jama en el que decomisó 2 toneladas de cocaína

Un operativo antidrogas ejecutado en el cantón Jama, provincia de Manabí, permitió el decomiso de cerca de dos toneladas de cocaína, informó este miércoles 17 de junio de 2026 la Policía Nacional.

El alcaloide estaba almacenado en un centro de acopio temporal en la zona montañosa de Manabí, que era utilizado por estructuras del crimen organizado.

La intervención, denominada Operación Atlas 25, fue desarrollada por la Dirección General de Investigaciones y la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales (UNIDT) de la Policía Nacional, con coordinación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y apoyo táctico del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Hallan centro de acopio en una zona montañosa de Jama

Las acciones policiales se desplegaron el martes 16 de junio de 2026 en una zona montañosa de difícil acceso del circuito Jama, como parte de la Estrategia Operacional 3D, enfocada en debilitar, desorganizar y desarticular estructuras criminales.

Tras varias labores de inteligencia e investigación, los agentes localizaron un centro de almacenamiento temporal donde encontraron 50 bultos que contenían cientos de paquetes rectangulares con cocaína.

De acuerdo con las primeras estimaciones, el cargamento tendría un peso cercano a las dos toneladas.

Según la Policía, el cargamento iba a ser movilizado mediante lanchas rápidas a través de rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para transportar cocaína hacia mercados internacionales.

Vehículos utilizados para la logística fueron retenidos

Durante la intervención también fueron retenidos varios vehículos que presuntamente eran utilizados para movilizar la droga.

Entre los indicios encontrados constan:

Tres camionetas.

Dos motocicletas.

Además, los agentes detectaron que una de las camionetas registraba una denuncia por robo y presentaba alteraciones en el sistema alfanumérico del chasis.