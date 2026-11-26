Policía descarta explosivos tras alerta por maletas sospechosas en Miraflores, en Quito
El procedimiento se ejecutó cerca del mediodía de este jueves 26 de noviembre de 2026 en una panadería ubicada en la avenida Universitaria y Armero; el sector fue evacuado preventivamente.
El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) verificó dos maletas sospechosas en una panadería de la avenida Universitaria y Armero, en el centro norte de Quito, este jueves 26 de noviembre de 2026.
Policía Nacional
Compartir
Actualizado:
26 nov 2026 - 15:23
La Policía Nacional descartó la presencia de material explosivo tras atender una alerta por maletas sospechosas en el interior de una panadería ubicada en la intersección de la avenida Universitaria y calle Armero, en Miraflores, en Quito.
De acuerdo con el informe policial, el aviso se registró alrededor de las 11:50 de este jueves 26 de noviembre de 2026, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad en la zona.
Evacuación y verificación especializada
Como medida preventiva, los uniformados instalaron un Sistema de Comando de Incidentes (SCI), evacuaron el local comercial y establecieron un perímetro de seguridad de 200 metros a la redonda.
Al sitio acudieron agentes especializados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes realizaron la inspección técnica de los equipajes y confirmaron que no contenían artefactos explosivos.
Tras concluir la verificación, la Policía habilitó nuevamente la circulación peatonal y vehicular en el sector y restableció las actividades con normalidad, sin que se reportaran personas heridas ni incidentes adicionales.
Compartir