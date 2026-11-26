El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) verificó dos maletas sospechosas en una panadería de la avenida Universitaria y Armero, en el centro norte de Quito, este jueves 26 de noviembre de 2026.

La Policía Nacional descartó la presencia de material explosivo tras atender una alerta por maletas sospechosas en el interior de una panadería ubicada en la intersección de la avenida Universitaria y calle Armero, en Miraflores, en Quito.

De acuerdo con el informe policial, el aviso se registró alrededor de las 11:50 de este jueves 26 de noviembre de 2026, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad en la zona.

La Policía Nacional acordonó un perímetro de 200 metros y evacuó un local comercial en la avenida Universitaria y Armero, en Quito, tras una alerta por maletas sospechosas este jueves 26 de noviembre de 2026. Policía Nacional

Evacuación y verificación especializada

Como medida preventiva, los uniformados instalaron un Sistema de Comando de Incidentes (SCI), evacuaron el local comercial y establecieron un perímetro de seguridad de 200 metros a la redonda.

Al sitio acudieron agentes especializados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes realizaron la inspección técnica de los equipajes y confirmaron que no contenían artefactos explosivos.

Tras concluir la verificación, la Policía habilitó nuevamente la circulación peatonal y vehicular en el sector y restableció las actividades con normalidad, sin que se reportaran personas heridas ni incidentes adicionales.