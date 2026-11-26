En el vehículo en el que se movilizaban se encontraron un arma de fuego

Un hombre identificado como alias ‘Tony’, señalado como cabecilla de una célula del grupo delictivo organizado (GAO) Los Lobos, murió durante un enfrentamiento armado con militares en el sur de Quito la noche del 25 de noviembre del 2026.

El hecho ocurrió en el barrio El Castillo, sector Santos Pamba, en la parroquia de Guamaní, durante un operativo realizado por el Ejército.

Según la información militar, los ocupantes de un vehículo intentaron escapar al notar la presencia de los uniformados.

Desde el asiento del copiloto, alias ‘Tony’ habría disparado contra los soldados, quienes respondieron al ataque.

Durante el enfrentamiento, el hombre fue abatido. El conductor, identificado como alias ‘Viny’, resultó herido y recibió atención médica.

Hallazgos en el interior del vehículo

En el automotor se decomisaron una pistola calibre 9 milímetros y dos paquetes de un kilo cada uno, uno de presunta marihuana y otro de presunto clorhidrato de cocaína.

Alias ‘Viny’ quedó bajo custodia policial por una investigación relacionada con el presunto tráfico de drogas.

Los Lobos trasladaban droga hacia el sur de Quito, según militares

De acuerdo con información de inteligencia militar, esta célula trasladaba droga desde centros de acopio ubicados en el norte de Quito hacia sectores como Guamaní, La Ecuatoriana, Chillogallo y Fundeporte.

Además, presuntamente utilizaba vehículos contratados mediante aplicaciones para movilizarse y evitar llamar la atención de las autoridades.