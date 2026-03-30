Policía detiene en Durán a una mujer presuntamente implicada en secuestro extorsivo

La Policía detuvo en Durán a una mujer presuntamente implicada en secuestro extorsivo

La Policía Nacional a través de sus unidades especializadas, logró este domingo 29 de marzo de 2026 la aprehensión de una mujer presuntamente implicada en el delito de secuestro, tras un operativo desplegado en Durán (Guayas).

El hecho delictivo inició en la provincia de Los Ríos, donde, tras una denuncia del secuestro de una persona, los antisociales exigían una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

Ante esta alerta, las unidades policiales activaron sus labores investigativas y operativas que permitieron localizar a la víctima en el sector El Paraíso, para proceder a poner a la víctima a buen recaudo.

Como parte de la continuidad investigativa, se ejecutó otro operativo que permitió la aprehensión de una mujer presuntamente implicada en este hecho, identificada como Karla V.

Durante la intervención se levantaron los siguientes indicios:

- 2 comprobantes de pago

- 1 terminal móvil

En Ecuador, el aumento de secuestros forma parte de un deterioro general de la seguridad, asociado a grupos criminales.

Precisamente Durán se ha consolidado en los últimos años como el epicentro de la violencia y el crimen organizado en Ecuador, con una tasa de homicidios que en 2024 alcanzó los 145,98 por cada 100 000 habitantes, superando cifras internacionales. La violencia está impulsada especialmente por la guerra entre bandas Chone Killers y Latin Kings por el control del narcotráfico y microtráfico en el cantón.