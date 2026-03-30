El toque de queda en cuatro provincias del país finalizó este lunes 30 de marzo

Durante el toque de queda focalizado se ejecutaron operaciones militares y policiales.

El toque de queda en cuatro provincias de Ecuador finalizó, a las 05:00, de este lunes 30 de marzo de 2026. La medida estuvo vigente por 15 días.

La restricción de movilidad se aplicó desde el domingo 15 de marzo en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El objetivo del toque de queda fue que policias y militares ejecuten operaciones contra las bandas delictivas para debilitar las economías criminales.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el toque de queda no se iba a extender. "El último toque de queda termina a las 05:00" del 30 de marzo, aseguró el ministro en Teleamazonas al señalar que la medida "no se va a extender".

Durante el toque de queda, las autoridades detuvieron a más de mil personas, decomisaron cerca de medio millar de armas y más de 4 000 municiones, así como explosivos, e incautaron más de 24 000 dólares en efectivo.

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El toque de queda se enmarca en una nueva etapa de la 'guerra' que el presidente Daniel Noboa, declaró a las bandas criminales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar 'terroristas'.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9 300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.