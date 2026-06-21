Capturan en Quito al más buscado de Chimborazo por presunta estafa

El más buscado de Chimborazo fue capturado en Quito, este 19 de junio de 2026.

Autoridades capturaron en Quito a José Ch., considerado el ciudadano más buscado de la provincia de Chimborazo.

El ciudadano era requerido por la justicia por su presunta participación en un caso de estafa relacionado con la comercialización irregular de terrenos.

Autoridades avanzan con las investigaciones

De acuerdo con el reporte policial, el detenido es investigado por un supuesto esquema fraudulento de venta de lotes de terreno que habría ocasionado pérdidas económicas cercanas a los USD 100 000 a varias víctimas.

Las autoridades informaron que el proceso judicial continúa para esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar el número de personas afectadas por esta modalidad de fraude inmobiliario.

José Ch. será presentado ante la autoridad judicial para continuar con el proceso penal por el presunto delito de estafa, mientras las investigaciones siguen para determinar si existen otros posibles implicados en el caso.