Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Policía investiga asesinato de dos mujeres en Azogues este viernes 24 de octubre

El hecho violento ocurrió este viernes 24 de octubre del 2025. Agentes de la Policía comenzaron revisando las cámaras del lugar del hecho. 

La Policía intervino en el lugar donde ocurrió el asesinato

Tomado de redes sociales

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

24 oct 2025 - 12:51

Unirse a Whatsapp

Dos mujeres fueron asesinadas en el Mercado de Azogues este viernes 24 de octubre del 2025. Según las primeras versiones de los hechos, un hombre ingresó al mercado y disparó contra las dos personas, que serían madre e hija, y que vendían pescado.

Hasta el lugar llegó la Policía Nacional para iniciar con las investigaciones. El hecho quedó registrado en una cámara del mercado. En el vídeo se observa cómo un hombre, usando un casco, ingresa al mercado y se acerca al puesto de las mujeres que fueron asesinadas.

En primera instancia, el hombre pasa junto a ellas, para luego volver y dispararlas. Según versiones de los testigos, el sujeto implicado en el hecho provocó la muerte instantánea de las dos mujeres. Fueron minutos dramáticos. 

Te puede interesar