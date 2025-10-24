Policía investiga asesinato de dos mujeres en Azogues este viernes 24 de octubre

Dos mujeres fueron asesinadas en el Mercado de Azogues este viernes 24 de octubre del 2025. Según las primeras versiones de los hechos, un hombre ingresó al mercado y disparó contra las dos personas, que serían madre e hija, y que vendían pescado.

Hasta el lugar llegó la Policía Nacional para iniciar con las investigaciones. El hecho quedó registrado en una cámara del mercado. En el vídeo se observa cómo un hombre, usando un casco, ingresa al mercado y se acerca al puesto de las mujeres que fueron asesinadas.

En primera instancia, el hombre pasa junto a ellas, para luego volver y dispararlas. Según versiones de los testigos, el sujeto implicado en el hecho provocó la muerte instantánea de las dos mujeres. Fueron minutos dramáticos.