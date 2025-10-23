Policía Nacional detiene a seis personas en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil

La Policía Nacional realizó un procedimiento en la garita de salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo

La Policía Nacional realizó un procedimiento de seguimiento y captura en la garita de salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil este jueves 23 de octubre del 2025.

Según información preliminar un grupo de personas que se movilizaba en dos vehículos intentaron huir en contravía por la salida del Aeropuerto de Guayaquil.

El vehículo transportaba un congelador con 14 fusiles. La unidad de delitos transnacionales de la Policía seguía al automotor para capturar a las personas de quienes se desconoce si poseen antecedentes penales.

Los agentes policiales ejecutaron el procedimiento en el lugar y detuvo a seis personas.

En videos de cámaras de seguridad del lugar se observa que eran dos vehículos en los que se movilizaban los hombres que portaban las armas de fuego. Un usuario de redes sociales reportó detonaciones, la información aún no ha sido confirmada por la Policía Nacional.

En desarrollo...