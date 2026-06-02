Hombre fallece tras recibir puñalada en Guayaquil, su pareja sería la principal sospechosa

Agentes acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

Un ciudadano falleció tras registrar una herida de arma blanca dentro de un departamenteo, en Guayaquil.

El hecho violento seucedió la madrugada del lunes 1 de junio del 2026, en el sector El Limonal, al norte de la ciudad.

El hombre se encontraba junto con una mujer en el espacio que rentaba y se ubicaba en la parte baja del inmueble.

La pareja del hombre sería la principal sospechosa

La acompañante del ciudadano fue aprehendida para las esclarecer las causas del hecho violento.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre y la mujer habrían sido pareja y previo al apuñalamiento, habrían mantenido una discusión.

Las autoridades identificaron al ciudadano como Juan Rodríguez, de 40 años.

También indicaron que continuarán con las investigaciones para determinar las motivaciones del hecho.