Quito: Hombre disparó más de 25 veces contra centro de diversión nocturna y mató al guardia

Un hombre atacó con más de 25 disparos a un establecimiento de diversión nocturna.

Un hombre vestido de negro atacó con más de 25 disparos a un centro de diversión nocturna, en el norte de Quito. Con cuatro impactos de bala mató al guardia de seguridad.

El ataque armado se registró cerca de la medianoche del martes 16 de septiembre de 2025. Ya que el establecimiento estaba vacío, no se registraron más víctimas.

El hombre armado llegó caminando. Tocó el timbre y al abrirse la puerta comenzó a disparar.

En la entrada el guardia de seguridad recibió cuatro disparos y murió de contado en el sitio. Pero el armado ingresó al establecimiento, a la zona de los parqueaderos, según detalló Cristian Proaño, jefe subrogante de Policía del Distrito Eugenio Espejo.

"En la zona de los parqueaderos realiza 25 detonaciones aproximadamente contra el local", añadió Proaño.

Proaño indicó que el guardia, de 38 años, murió a causa de dos disparos en la cabeza y dos en la cadera.

Enseguida, el atacante sale del establecimiento y es recogido por otro hombre a bordo de una motocicleta.

El hecho se registró en el barrio residencial de San José del Inca, donde los moradores han denunciado la inseguridad creciente.