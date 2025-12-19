Quito: sacapintas atacan, roban 40 000 dólares y huyen en motos en el norte de la capital

Un robo de sacapintas se resistró en Quito este viernes 19 de diciembre del 2025.

Fueron momentos de pánico y tensión. Este viernes 19 de diciembre de 2025 se registró un ataque de sacapintas en la avenida Gaspar de Villarroel, en el norte de Quito. El hecho fue registrado en un video en el que se puede ver lo ocurrido. El hecho ocurrió cerca de las 10:00.

En el hecho delictivo se observa que están involucrados cuatro sujetos. Se puede ver que dos forcejean con una de las víctimas que se movilizaba en un vehículo color plomo.

En medio del intento por evadir a los antisociales, el automóvil terminó impactado en el lugar. Después de arrebatarle un bolso a una mujer, los sospechosos huyeron a bordo de dos motocicletas que los esperaban a pocos metros.

La víctima gritó pidiendo ayuda. Los delincuentes lograron escapar con el dinero. El mayor Byron Flores, jefe policial del Distrito Eugenio Espejo, informó que los antisociales sustrajeron aproximadamente 40 000 dólares y estaban armados.

Según detalló, tras interceptar el vehículo habrían roto los vidrios para acceder al efectivo. La Policía desplegó un operativo y se abrió la indagación para hacer un seguimiento de lo ocurrido.

La Policía recordó que cuenta con el servicio de vigilancia para el acompañamiento al momento de movilizar altos valores.