Alias 'Pan de piña' fue recapturado 11 días luego de ser liberado

Alias 'Pan de piña', presunto cabecilla de la banda Chone Killers, fue recapturado la noche de este jueves 30 de julio de 2026, solo 11 días después de ser liberado.

El Ejército ecuatoriano recapturó a Marcos Duarte en medio de un operativo en Daule. Junto a él fueron detenidas otras dos personas.

Alias 'Pan de piña' intentó escapar saltando por una escalera hacia un patio, al interior de una vivienda donde funciona una iglesia evangélica.

Las Fuerzas Armadas informaron que su personal realizó una operación de reconocimiento ofensivo en Daule.

De acuerdo con un miembro de las Fuerzas Armadas, alias 'Pan de piña' fue capturado con un arma de fuego, municiones y sustancias sujetas a fiscalización, "igual que la vez anterior".

El presunto cabecilla de los Chone Killers fue detenido el 18 de julio y al día siguiente quedó libre tras recibir medidas cautelares alternativas a la prisión.