Alias 'Javi', hermano de 'Fito', será extraditado de Colombia a Ecuador

Alias Javi fue detenido en Colombia el martes 16 de junio, según informó el ministro del Interior.

Alias 'Javi', hermano de alias 'Fito', capturado en Colombia la noche del martes 16 de junio del 2026 será extraditado a Ecuador, indicó la Fiscalía General del Estado este miércoles 17.

La detención se realizó en territorio colombiano como resultado de una operación coordinada entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y autoridades de Colombia.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que alias “Javi” estaría vinculado a actividades relacionadas con el manejo y ocultamiento de recursos provenientes de operaciones ilícitas.

Alias “Javi” tenía una notificación roja de Interpol

Según la información oficial, alias “Javi” era requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta participación en delitos de lavado de activos y delincuencia organizada.

Además, sobre él pesaba una Notificación Roja de Interpol. En entrevista con W radio de Colombia, el ministro Reimberg indicó que se trabajó en coordinación con la Policía de Colombia para la captura.

El ministro indicó que alias 'Javi' utilizó documentación falsa para ingresar a Colombia, lo que le permitió ocultar su paradero. Incluso aseguró que la búsqueda se realiza desde el momento en que 'Fito' fue capturado, en 2025.

Tras su captura, se prevé que se inicien los procedimientos correspondientes para definir un proceso de extradición o traslado requeridos por las autoridades ecuatorianas.