El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que las publicaciones de Rafael Correa contribuyeron a mantener en reserva el operativo ejecutado en España para capturar a alias 'Negro Willy'.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró este lunes 23 de noviembre de 2026 que las publicaciones realizadas por el expresidente Rafael Correa tras conocerse su viaje a Europa ayudaron a despistar sobre el verdadero objetivo de la misión oficial: la captura de alias 'Negro Willy' en España.

Durante una entrevista en Radio Centro, el funcionario señaló que, al trascender su desplazamiento al continente europeo, surgieron especulaciones sobre su destino y Correa difundió mensajes pensando que el operativo apuntaba hacia él.

"Ya después le agradeceré que ponga los mensajes para que crean que íbamos a ver a él y la verdad no, íbamos a coger a otro criminal que estaba en España". John Reimberg, ministro del Interior.

El funcionario recalcó que esas reacciones contribuyeron a mantener en reserva la operación contra la señalada cabecilla de la organización delictiva Los Tiguerones.

Mesas de inteligencia y expulsión migratoria

Reimberg explicó que la detención y el traslado a Ecuador de alias 'Negro Willy' fueron el resultado de varios meses de planificación, trabajos de inteligencia y coordinación entre la Policía Nacional y la Policía de España.

Según detalló el Ministro, la intervención se concretó mediante un proceso de expulsión migratoria, respaldado por una nueva causa judicial por presunto reclutamiento de menores.

Esto permitió activar la estrategia para ejecutar su retorno al país.

Durante el mismo operativo en territorio español también fueron capturados otros dos objetivos vinculados al círculo de seguridad del procesado.

Investigaciones pendientes

El titular del Interior recordó que alias 'Negro Willy' es investigado en Ecuador por delitos relacionados con el ataque armado a TC Televisión, el caso Guardián y atentados contra cuarteles policiales.

Asimismo, enfrenta indagaciones por muertes de servidores policiales, narcotráfico, sicariato, extorsión y terrorismo.

Reimberg sostuvo que esta captura envía un mensaje a las estructuras criminales y a quienes permanecen en el extranjero para evadir a la justicia.