Willian Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy o Comandante Willy , llegó a Guayaquil este lunes 23 de noviembre de 2026 tras ser expulsado de España y fue trasladado a la cárcel del Encuentro.

"Lo dije: es cuestión de tiempo". Con esa frase, el ministro del Interior, John Reimberg, publicó las primeras imágenes de Willian Joffre Alcívar Bautista, alias 'Comandante Willy' o 'Negro Willy'.

El hoy detenido y procesado es señalado como uno de los principales cabecillas de Los Tiguerones.

En las fotos difundidas por Reimberg aparece con la cabeza rapada, vestido de naranja, de rodillas y detrás de una celda.

Esto tras llegar a Guayaquil la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026, expulsada de España por un procedimiento administrativo migratorio.

¿Quién es alias 'Negro Willy'?

Tiene 37 años, nació en Esmeraldas y antes de liderar Los Tiguerones trabajó como guía penitenciario en cárceles de Guayaquil, desde 2012.

Las investigaciones señalan que en ese período se formaron vínculos criminales y se organizó una estructura delictiva junto a sus hermanos, alias Ronco y alias Puya, ligados a Los Tiguerones.

Caso TC Televisión y procesos pendientes

Su nombre ganó notoriedad tras el ataque armado a TC Televisión en Guayaquil, el 9 de enero de 2024, donde la Fiscalía lo vinculó como presunto autor intelectual bajo el alias de La Firma.

Fue detenido en España en octubre de 2024, liberado tras no completarse garantías de extradición y capturado nuevamente el 22 de noviembre de 2026 en Tarragona.

Enfrenta causas por terrorismo y delincuencia organizada, además de una nueva formulación de cargos por presunto reclutamiento de menores.