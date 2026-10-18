Reimberg anuncia intentos de promover huelgas y desmanes en cárcel del Encuentro

John Reimberg, ministro del Interior, cuestionó los intentos de promover las huelgas de hambre en la cárcel del Encuentro.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció intentos de promover posibles huelgas de hambre y actos de desorden en la cárcel El Encuentro.

El funcionario cuestionó, este domingo 18 de octubre de 2026, los intentos de convertir al sistema penitenciario en escenarios políticos.

A través de un pronunciamiento, Reimberg aseguró que "ahora intentan promover huelgas de hambre y desmanes, como si las cárceles fueran escenarios políticos".

Hay quienes pasaron de creerse alcaldes a querer ser presidente de los presos de El Encuentro. Ahora intentan promover huelgas de hambre y desmanes, como si las cárceles fueran escenarios políticos. Que hagan teatro, que hagan campaña, que hagan berrinche…pueden pararse de cabeza y hacer todas las huelgas que quieran, pero no van a doblegar al Estado. El orden no se negocia y los privilegios se acabaron. En Ecuador, la ley se respeta 🇪🇨. A TI TE DIGO, PARA QUE TE PASEN EL MENSAJE SE TE ACABÓ LA FIESTA. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 18, 2026

El Ministro también lanzó críticas contra quienes, según dijo, pretenden asumir posiciones de liderazgo entre las personas privadas de libertad.

“Hay quienes pasaron de creerse alcaldes a querer ser presidente de los presos de El Encuentro”, manifestó. Reimberg afirma que no negociará el orden en las cárceles.

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En su declaración, el titular del Ministerio del Interior dijo: “que hagan teatro, que hagan campaña, que hagan berrinche… pueden pararse de cabeza y hacer todas las huelgas que quieran, pero no van a doblegar al Estado”.

“El orden no se negocia y los privilegios se acabaron. En Ecuador, la ley se respeta”, agregó Reimberg, a través de X.