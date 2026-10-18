Militar de EE.UU. muere tras caer desde el techo de un estadio durante exhibición de rápel

Paramédicos atendieron y trasladaron al hospital a un militar que cayó del techo de un estadio en Texas.

Un integrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió luego de sufrir una grave caída desde las vigas del estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, durante una exhibición de rápel previa a un partido de fútbol americano universitario.

El incidente ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026, durante el evento anual Salute to Armed Forces and Veterans, organizado en el marco del encuentro entre la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y Navy.

La muerte del militar fue confirmada el domingo 18 de octubre de 2026 por la oficina de asuntos públicos de la Base Aérea de Nellis.

https://t.co/ge79qnOeXm 👉 Un integrante de la Fuerza Aérea de #EEUU murió tras sufrir una grave caída desde el techo del estadio Alamodome en #Texas durante una exhibición de rápel. https://t.co/bMDcod0zGf — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 19, 2026

Cayó durante el descenso

De acuerdo con la información difundida, cuatro integrantes de una unidad militar tenían previsto descender en rápel desde las vigas del estadio hasta el campo como parte de la ceremonia previa al partido.

Durante el descenso, uno de los militares perdió el control de la cuerda y comenzó a bajar a una velocidad mayor que la de sus compañeros. El momento quedó registrado en videos que fueron difundidos en redes sociales.

El militar cayó sobre el césped del estadio y quedó inmóvil tras el impacto. Personal de la UTSA acudió al lugar, mientras los equipos de emergencia iniciaron las labores de atención.

🚨 https://t.co/QAiDfrGYGM 👉 Dos personas resultaron heridas tras el #choque entre un camión y un bus que terminó impactando contra la pared de un conjunto en #Quito. https://t.co/43bT2i1aHk — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 15, 2026

Los paramédicos trabajaron durante varios minutos para estabilizarlo antes de colocarlo en una camilla y trasladarlo fuera del recinto a través de uno de los túneles del estadio.

El militar, perteneciente al Destacamento 2 del 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate, fue trasladado a un hospital local. Sin embargo, falleció posteriormente a causa de las lesiones sufridas durante la caída.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias del accidente ocurrido durante la exhibición militar.