Rescatan a colombiana que era víctima de trata de personas

Una mujer permanecía retenida contra su voluntad en un inmueble en la provincia de Los Ríos.

La Policía Nacional rescató a una mujer colombiana, víctima de trata de personas con fines sexuales en la provincia de Los Ríos, informó este sábado 28 de marzo del 2026 el Ministerio del Interior.

Señaló que, a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT), la Policía ejecutó el operativo 'Fénix 0154', en el que rescató a la mujer "quien era víctima de trata de personas con fines de explotación sexual".

En el operativo se capturó a un hombre que estaría presuntamente implicado en el delito. La intervención se realizó en coordinación internacional con autoridades de Colombia y con apoyo de organismos especializados, precisó

Según la cartera de Estado, la víctima habría sido captada mediante redes sociales y trasladada bajo engaños al país, "donde era retenida contra su voluntad y sometida a consumo de sustancias ilícitas para facilitar su explotación".

La provincia de Los Ríos está desde el pasado 15 de marzo bajo toque de queda nocturno con el fin de combatir las estructuras criminales y afectar a la economía delincuencial.

Además de Los Ríos, la medida -cuya última jornada tendrá lugar el 29 de marzo desde las 23:00 hora local hasta las 05:00 hora local del 30 de marzo- rige para las provincias del Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.