Rescatan en Perú a adolescente ecuatoriana; investigan red de trata vinculada a Los Choneros

Una adolescente ecuatoriana fue rescatada en Perú tras haber sido presuntamente víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, informó la Policía Nacional la mañana de este lunes 8 de junio del 2026.

El operativo, ejecutado de manera conjunta entre las policías de Ecuador y Perú, permitió además la detención de un adolescente ecuatoriano de 17 años señalado como presunto implicado en el caso.

La intervención se desarrolló en coordinación con las autoridades peruanas y con el apoyo de la organización OUR Rescue, especializada en la lucha contra la explotación de menores. Denuncia se presentó en Manabí

La investigación comenzó tras una denuncia presentada ante la Fiscalía en el cantón El Carmen, provincia de Manabí.

Según las indagaciones, la menor habría sido captada el pasado 4 de junio mediante manipulación afectiva y engaños sentimentales. Los sospechosos habrían financiado su traslado hacia Perú y le facilitaron un documento de identidad falso para evadir los controles migratorios durante el viaje a Lima.

Las autoridades consideran que el caso podría estar relacionado con una estructura organizada dedicada a la trata de personas.

Operativo en Perú permitió el rescate

La intervención se ejecutó en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, ubicado en la provincia peruana del Callao.

En el lugar fue localizada la adolescente ecuatoriana y se procedió a la captura de un ciudadano identificado por las autoridades como A.I.Z.M., alias "Ñaño Ismael", de 17 años.

El adolescente fue aprehendido por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Presunto vínculo con Los Choneros

De acuerdo con la información policial, las investigaciones permitieron determinar que el principal captor de la víctima tendría presuntos vínculos con el grupo criminal Los Choneros.

La institución señaló que esta organización mantiene operaciones tanto dentro como fuera de Ecuador, lo que refuerza la hipótesis de que el traslado de la menor formaría parte de una red organizada dedicada a la captación y movilización de víctimas.

Las autoridades ecuatorianas y peruanas mantienen las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados y determinar el alcance de la estructura delictiva.