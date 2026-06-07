El momento del dramático rescate de los heridos en el incendio en Manta

Incendio de varias embarcaciones en el Puerto de Manta, el 6 de junio de 2026.

Momentos de pánico y angustia se vivieron desde las 12H00 del 6 de junio de 2026 en el Puerto de Manta. Lo que sería un mantenimiento a embarcaciones pesqueras se convirtió en una gran llamarada.

Luego, se emitió la alerta de incendio a través del ECU 911. Detrás de la noticia, la emergencia dejó imágenes impactantes.

Ciudadanos del sector del evento registraron el video el momento del rescate de las personas heridas. La rápida acción fue clave, pues minutos después de sacar a las víctimas, la embarcación estalló.

Casi 20 horas después de lo ocurrido, las dos personas heridas -con quemaduras de gravedad- permanecen en el hospital Rodríguez Zambrano de Manta, con pronóstico reservado.

¿Qué más se sabe del incendio?

Según las versiones oficiales, se descarta que el incendio en el Puerto de Manta haya sido provocado.

Además, se conocieron otros datos nuevos de lo ocurrido.