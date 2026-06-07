El momento del dramático rescate de los heridos en el incendio en Manta
Mientras los heridos se recuperan en el hospital Rodríguez Zambrano, se estableció la causa real del incendio en el Puerto de Manta.
Incendio de varias embarcaciones en el Puerto de Manta, el 6 de junio de 2026.
API
Compartir
Actualizado:
07 jun 2026 - 09:50
Momentos de pánico y angustia se vivieron desde las 12H00 del 6 de junio de 2026 en el Puerto de Manta. Lo que sería un mantenimiento a embarcaciones pesqueras se convirtió en una gran llamarada.
Luego, se emitió la alerta de incendio a través del ECU 911. Detrás de la noticia, la emergencia dejó imágenes impactantes.
Ciudadanos del sector del evento registraron el video el momento del rescate de las personas heridas. La rápida acción fue clave, pues minutos después de sacar a las víctimas, la embarcación estalló.
Casi 20 horas después de lo ocurrido, las dos personas heridas -con quemaduras de gravedad- permanecen en el hospital Rodríguez Zambrano de Manta, con pronóstico reservado.
¿Qué más se sabe del incendio?
Según las versiones oficiales, se descarta que el incendio en el Puerto de Manta haya sido provocado.
Además, se conocieron otros datos nuevos de lo ocurrido.
- El siniestro se originó en la embarcación “Jesús es mi Rey”, mientras se realizaban trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico en uno de sus generadores a diésel.
- El propietario del barco contrató a dos personas para arreglar un generador. Durante las labores, el generador explotó y dos personas resultaron heridas.
- Al momento de la explosión y posterior incendio, había cuatro personas en el barco: dos custodios y los dos trabajadores.
- Como consecuencia del fuego, las líneas de anclaje de la embarcación se desprendieron, provocando la propagación de las llamas hacia otras embarcaciones cercanas.
- 35 embarcaciones resultaron afectadas.
- Se calcula USD 30 millones en perjuicio por el incendio.
- El dueño del barco, junto con los trabajadores, rindieron su versión en la Fiscalía.
Compartir