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Seguridad

Asaltan la casa de los padres del abogado Renato Ortuño, en Quito

Renato Ortuño fue la segunda persona en acceder a la eutanasia en Ecuador, luego de ser víctima de un ataque armado.

Un grupo de hombres armados robó la vivienda de los padres de Renato Ortuño.

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Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizado:

01 jul 2026 - 20:35

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Un grupo de hombres armados ingresó a la casa de los padres del abogado quiteño Renato Ortuño para robar sus pertenencias la noche del martes 30 de junio de 2026.

Mientras la familia se disponía a ver el partido de La Tri en el Mundial 2026, frente a México, hombres armados, incluso con un fusil, irrumpieron en su propiedad.

Cámaras de seguridad de la vivienda ubicada en el norte de Quito muestran como los armados llegaron al lugar a bordo de dos vehículos tipo SUV.

Una mujer se percató de que hombres armados intentaban ingresar a la vivienda e intentó llamar al ECU911, pero fue interceptada por los atacantes.

Los familiares de Ortuño, el segundo ecuatoriano que accedió a la eutanasia tras un ataque armado, fueron amedrentados y maniatados.

Los delincuentes se llevaron las pertenencias de valor de la familia y 60 000 dólares que guardaban en la caja fuerte, joyas y documentos importantes.

La Policía Nacional investiga el hecho, que según los primeros reportes, fue premeditado, pues los asaltantes sabían que en esa casa había una caja fuerte.

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