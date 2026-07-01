Asaltan la casa de los padres del abogado Renato Ortuño, en Quito

Un grupo de hombres armados robó la vivienda de los padres de Renato Ortuño.

Un grupo de hombres armados ingresó a la casa de los padres del abogado quiteño Renato Ortuño para robar sus pertenencias la noche del martes 30 de junio de 2026.

Mientras la familia se disponía a ver el partido de La Tri en el Mundial 2026, frente a México, hombres armados, incluso con un fusil, irrumpieron en su propiedad.

Cámaras de seguridad de la vivienda ubicada en el norte de Quito muestran como los armados llegaron al lugar a bordo de dos vehículos tipo SUV.

Una mujer se percató de que hombres armados intentaban ingresar a la vivienda e intentó llamar al ECU911, pero fue interceptada por los atacantes.

Los familiares de Ortuño, el segundo ecuatoriano que accedió a la eutanasia tras un ataque armado, fueron amedrentados y maniatados.

Los delincuentes se llevaron las pertenencias de valor de la familia y 60 000 dólares que guardaban en la caja fuerte, joyas y documentos importantes.

La Policía Nacional investiga el hecho, que según los primeros reportes, fue premeditado, pues los asaltantes sabían que en esa casa había una caja fuerte.