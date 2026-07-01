Asaltan la casa de los padres del abogado Renato Ortuño, en Quito
Renato Ortuño fue la segunda persona en acceder a la eutanasia en Ecuador, luego de ser víctima de un ataque armado.
Un grupo de hombres armados robó la vivienda de los padres de Renato Ortuño.
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Actualizado:
01 jul 2026 - 20:35
Un grupo de hombres armados ingresó a la casa de los padres del abogado quiteño Renato Ortuño para robar sus pertenencias la noche del martes 30 de junio de 2026.
Mientras la familia se disponía a ver el partido de La Tri en el Mundial 2026, frente a México, hombres armados, incluso con un fusil, irrumpieron en su propiedad.
Cámaras de seguridad de la vivienda ubicada en el norte de Quito muestran como los armados llegaron al lugar a bordo de dos vehículos tipo SUV.
Una mujer se percató de que hombres armados intentaban ingresar a la vivienda e intentó llamar al ECU911, pero fue interceptada por los atacantes.
Los familiares de Ortuño, el segundo ecuatoriano que accedió a la eutanasia tras un ataque armado, fueron amedrentados y maniatados.
Los delincuentes se llevaron las pertenencias de valor de la familia y 60 000 dólares que guardaban en la caja fuerte, joyas y documentos importantes.
La Policía Nacional investiga el hecho, que según los primeros reportes, fue premeditado, pues los asaltantes sabían que en esa casa había una caja fuerte.
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