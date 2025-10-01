En Perú fue detenido el presunto autor de un triple femicidio que causó conmoción en Argentina

Personas sostienen carteles durante una manifestación que se realizó, el miércoles 24 de septiembre, en Buenos Aires para exigir justicia por el triple femicidio

'Pequeño J', el presunto autor de un triple femicidio en Argentina, fue detenido en Perú, el martes 30 de septiembre del 2025. También fue capturado un supuesto cómplice.

El triple crimen fue transmitido en vivo por redes sociales y las autoridades sospechan que se vincula con el narcotráfico. El hecho causó conmoción.

El miércoles 24 de septiembre del 2025, los cuerpos enterrados y mutilados de dos mujeres y una adolescente fueron encontrados en las afueras de Buenos Aires.

Autoridades argentinas y peruanas confirmaron la captura de Tony Janzen Valverde, alias 'Pequeño J', de 20 años y de nacionalidad peruana. También fue detenido Matías Ozorio, de 28, ciudadano argentino y quien supuestamente actúa como su segundo al mando.

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a 'Pequeño J'", escribió en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

El general Zenon Loayza Díaz, director de investigación criminal de la Policía Nacional de Perú, dijo que 'Pequeño J' será extraditado, mientras Ozorio, quien fue detenido en Lima, será expulsado a su país "en el más breve tiempo posible".

La Justicia argentina les atribuye el delito de "homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género, reiterado en tres hechos, en agravio de tres mujeres, entre ellas una menor de edad", detalló el comunicado de la Policía peruana.

La detención del sospechoso

El general Loayza Díaz explicó a periodistas que 'Pequeño J' ingresó a Perú desde Argentina a través de Bolivia y tenía como destino llegar hasta la ciudad de Trujillo, 560 km al norte de la capital peruana.

A través de "equipamiento tecnológico", la Policía lo ubicó a la altura de Chilca, 75 km al sur de Lima, "a bordo de un tráiler que transportaba pescado, pero en el interior de la cabina, en la parte del asiento posterior, fue ubicado el 'Pequeño J'", señaló Loayza Díaz.

El jefe policial detalló que el sospechoso no tiene antecedentes penales en Perú, pero que según autoridades argentinas desde hacía dos años realizaba "acciones de sicariato" y de "microcomercialización de cocaína". Su padre fue asesinado en 2018, agregó.

El triple femicidio

En total, ya son nueve los detenidos por la tortura y asesinato de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de 15. Las tres fueron vistas por última vez el 19 de septiembre.

Las muertes violentas fueron transmitidas por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, reveló el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

El triple femicidio y su difusión fue un mensaje "aleccionador" por parte de un jefe narco por un supuesto robo de drogas, según el funcionario.

Según muestran las cámaras de la ciudad, las tres jóvenes subieron aparentemente por voluntad propia a un automóvil que las condujo a la casa de Florencio Varela, en la periferia sur de Buenos Aires, donde fueron hallados sus cuerpos sin vida.

El crimen generó un fuerte repudio social cristalizado en una manifestación, el sábado 27 de septiembre, en la que miles de personas se movilizaron al Congreso Nacional en Buenos Aires al grito de justicia.