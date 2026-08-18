Secuestradores 'se equivocaron de víctima' en Cayambe: Policía investiga el caso.

La Policía Nacional investiga un presunto secuestro reportado la noche del domingo 16 de agosto de 2026 en el cantón Cayambe, al norte de Pichincha.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, generó conmoción en redes sociales tras viralizarse el video del ataque.

Según la parte oficial del Distrito Cayambe-Pedro Moncayo, la alerta ingresó a través del ECU 911 a las 20:00.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Terán y Vencedores.

Interceptado y abandonado en Mojanda

Las imágenes de seguridad muestran cómo un automóvil color gris, sin placas, bloqueó el paso de una motocicleta.

Varios sujetos descendieron del vehículo y, bajo amenazas, obligaron al conductor a subir al automóvil con rumbo desconocido.

Ante la alerta, equipos del eje preventivo y el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) iniciaron la búsqueda ininterrumpida.

Horas más tarde, las unidades investigativas lograron contactar a la víctima tras su liberación.

"Por expresión voluntaria, el ciudadano indicó que fue trasladado hasta el sector de Mojanda. Aparentemente le dijeron que hubo una equivocación de persona, y le permitieron tomar un taxi para regresar a Cayambe" Mayor Jonathan Ibujes Valverde, jefe del Distrito Cayambe-Pedro Moncayo.

Secuestradores 'se equivocaron de víctima' en Cayambe: Policía investiga el caso. Foto: Policía Nacional

No hubo robo, pero falta la denuncia formal

Las autoridades policiales aclararon que, según el testimonio inicial del afectado, no existía exigencia de dinero, robo de pertenencias ni pedido de rescate a la familia.

Sin embargo, el jefe del Distrito enfatizó que el avance del caso dependía de la colaboración de la víctima.

"La denuncia es voluntaria, pero si queremos combatir este tipo de delitos, se requiere esa obligación ciudadana para que tengamos las herramientas legales necesarias para investigar" Mayor Jonathan Ibujes Valverde, jefe del Distrito Cayambe-Pedro Moncayo.

Llamado a la calma ante un 'caso aislado'

El vocero policial reiteró que este tipo de delitos no es frecuente en el cantón, calificando el suceso como un evento aislado..

"Tratamos de llamar a la calma a la ciudadanía en virtud de que no estamos ante un delito que ocurre de manera consecutiva en este territorio. Reafirmamos nuestro compromiso como Policía Nacional para precautelar la seguridad" Mayor Jonathan Ibujes Valverde, jefe del Distrito Cayambe-Pedro Moncayo.

El oficial también informó que los videos ya fueron judicializados para que la Fiscalía inicie las pericias.