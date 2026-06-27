Presunto intento de secuestro a conductor de aplicación terminó en balacera en Quito

Dos sujetos con antecedentes penales fueron detenidos en el operativo

Un presunto intento de secuestro a un conductor de transporte por aplicación desencadenó una persecución policial y un intercambio de disparos en el sector de La Argelia, en el sur de Quito.

El operativo dejó dos sospechosos heridos y posteriormente detenidos por las autoridades.

El hecho ocurrió la noche del 24 de junio, luego de que la Policía recibiera una alerta sobre disparos en la calle Catacocha.

La persecución registró varios disparos

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron un vehículo con varios impactos de bala, evidencia del enfrentamiento registrado.

De acuerdo con información, la víctima habría sido retenida por dos individuos. Tras conocerse el hecho, los uniformados iniciaron un seguimiento al automóvil en el que se movilizaban los sospechosos.

Durante la persecución se produjo un cruce de disparos entre los presuntos implicados y los uniformados. Dos de los sospechosos resultaron heridos y fueron trasladados bajo custodia al hospital.