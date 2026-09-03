Sospechosos dispararon con un arma de fogueo a un taxista para robarle en el sur de Quito

Sospechosos de robo a un taxista fueron detenidos en el sur de Quito la noche de este miércoles 2 de septiembre.

Un operativo de la Policía Nacional en el sector de la Mena, al sur de Quito, permitió la aprehensión de dos ciudadanos implicados en el robo a un conductor.

Según informó el teniente coronel Ramiro Carrillo, jefe del Distrito de Policía Eloy Alfaro, la víctima fue amedrentada y herida por sus pasajeros tras realizar un flete desde el sector de Carapungo.

El hecho se registró en las intersecciones de las calles Santa Mercedes de Jesús y S26.

Dispararon al conductor para robarle

Según el oficial, la víctima trasladaba a cuatro personas desde Carapungo.

Al llegar al destino fijado en el sur de la capital, uno de los ocupantes del asiento posterior y lo amenazó con un arma de fogueo.

El delincuente percutó el arma a la altura del abdomen del conductor, causándole una quemadura.

Posteriormente, los involucrados le despojaron de su teléfono celular y de las llaves de su vehículo para luego huir hacia una zona de matorrales.

Captura de los sospechosos

Tras la alerta emitida por el ECU 911, unidades policiales desplegaron un rastreo en la zona y aprehendieron a dos de los sospechosos:

José Ricardo J. (34 años)

(34 años) Karen Yulexi Vargas Cedeño (17 años)

Al ingresar los datos al sistema informático de la Policía Nacional, los agentes constataron que sobre José J. pesaba una boleta de captura vigente.

Durante el traslado de los detenidos, moradores del sector lanzaron piedras y palos contra los uniformados con la intención de agredir a los sospechosos.

Para precautelar la integridad del personal y de los aprehendidos, los agentes hicieron uso de gas pimienta de dotación antes de ponerlos a órdenes de las autoridades competentes.