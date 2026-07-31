Reaprehenden a tres sospechosos de extorsión en Esmeraldas

Tres hombres investigados por un presunto caso de extorsión en Esmeraldas fueron reaprehendidos por la Policía luego de que una autoridad judicial dispusiera medidas alternativas a la prisión preventiva.

De acuerdo con información difundida por las autoridades, los sospechosos habían sido detenidos previamente en un operativo ejecutado en el sector de Las Palmas.

Los aprehendidos fueron identificados como alias 'Ye', 'Luis' y 'Yudanny', quienes, según las autoridades, habrían exigido USD 30 000 a una víctima mediante llamadas y mensajes con amenazas de muerte.

Esmeraldas golpeada por la extorsión

Las investigaciones señalan que los detenidos serían presuntos integrantes del grupo delictivo Los Lobos y estarían vinculados a actividades de cobro de extorsiones en la provincia.

Según la Policía, la intervención forma parte de las acciones que buscan desarticular estructuras criminales dedicadas a este delito, uno de los que más preocupa a comerciantes y ciudadanos en varias zonas del país.

La institución policial informó que durante el operativo se recopilaron indicios que forman parte de la investigación y que fueron puestos a disposición de las autoridades.