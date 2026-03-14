Ministro del Interior aclara en qué horario arranca el toque de queda y cuándo termina

El ministro del Interior, John Reimberg, aclaró la fecha y el horario en el que empezará el toque de queda focalizado en Ecuador.

El titular de esa Cartera de Estado señaló que la medida comenzará desde este domingo 15 de marzo y terminará el martes 31 de marzo de 2026. La restricción se aplica cada día de 23:00 a 05:00.

"Para evitar confusiones: El primer día de toque de queda inicia el domingo 15 de marzo, a las 23:00, y culmina el lunes 16, a las 05:00. Y así los días sucesivos; siendo el último día el martes 31 de marzo a las 05:00", dijo Reimberg en su cuenta X.

Además, el funcionario dijo que esta medida regirá cuatro provincias: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

Durante ese horario, la mayoría de ciudadanos deberá permanecer en sus viviendas, pues el objetivo es ejecutar operaciones a gran escala para combatir al crimen organizado.

Según el Decreto 329, que emitió el presidente Daniel Noboa el viernes 13 de marzo de 2026, durante el toque de queda se suspenden los siguientes derechos: