Hallan sin vida a preso en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Turi

Un preso fue hallado muerto en la cárcel de Turi.

Un privado de libertad de 36 años fue encontrado muerto al interior de una celda del pabellón de máxima seguridad del Centro de Privación de Libertad de Turi, en Cuenca.

El hecho ocurrió el 22 de julio y es investigado por la Policía Nacional como una presunta muerte violenta.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue descubierto durante una ronda de control realizada por personal de seguridad del centro penitenciario, luego de que otros internos alertaran sobre la situación.

El cuerpo presentaba signos de violencia

Agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron al lugar y, durante las primeras pericias, detectaron signos de violencia en el cadáver.

Además, según Policía, cerca del cuerpo se encontró una cuerda, ya que se presume que pudo haber sido utilizada durante el crimen. No obstante, las circunstancias exactas del fallecimiento aún no han sido establecidas.

Autoridades investigan el hecho

Las autoridades investigan si el preso formaba parte del grupo de más de 600 personas privadas de libertad que fueron trasladadas este año desde la cárcel de Machala hacia el centro penitenciario de Turi.

El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Cuenca, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar la causa de la muerte.