Parte de las sustancias sujetas a fiscalización, armas y otros indicios incautados durante el operativo Apolo 51 en el distrito Eugenio Espejo, al norte de Quito, este jueves 26 de noviembre de 2026.

Tres personas con antecedentes policiales fueron aprehendidas y aproximadamente 33 500 dosis de drogas fueron decomisadas durante el operativo Apolo 51.

El mismo se ejecutó este jueves 26 de noviembre de 2026 por la Policía Nacional en el norte de Quito.

La intervención se desarrolló en el marco del Plan de Protección Quito, el estado de excepción y la Estrategia Operacional 3D (Debilitar, Desorganizar y Desarticular) en sectores priorizados.

La Policía Nacional y entidades de control ejecutaron el operativo Apolo 51 en el norte de Quito, donde fueron aprehendidas tres personas con antecedentes policiales. Policía Nacional

Resultados del operativo

La Policía informó que las sustancias decomisadas equivalen de forma preliminar a unos seis kilogramos, con una valoración económica referencial de USD 9 600.

La droga y el peso exactos serán verificados mediante los peritajes correspondientes.

Además de la droga, los agentes reportaron los siguientes decomisos y retenciones:

Tres revólveres

47 armas blancas

15 pipas

Tres motocicletas retenidas

35 botellas de licor artesanal

Un local comercial clausurado

Intervención policial del operativo Apolo 51 en el distrito Eugenio Espejo, norte de Quito, este 26 de noviembre de 2026. Policía Nacional

Detenidos con decenas de antecedentes

Los tres aprehendidos son ciudadanos ecuatorianos que acumulan un amplio historial de registros policiales por delitos como robo, robo calificado, asociación ilícita y tenencia o porte de armas:

Francisco B. (42 años): ocho antecedentes policiales registrados entre 2010 y 2021 por tenencia de armas, robo calificado y asociación ilícita.

ocho antecedentes policiales registrados entre 2010 y 2021 por tenencia de armas, robo calificado y asociación ilícita. Héctor T. (52 años): diez antecedentes policiales entre 2007 y 2019 por robo, hurto, porte de armas y asociación ilícita .

Luis Ch. (47 años): trece antecedentes policiales entre 2001 y 2010 por robo y robo calificado .

La Policía indicó que las investigaciones continúan para determinar si los aprehendidos guardan relación con Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

En el operativo participó la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y Migración, dentro de sus respectivas competencias.