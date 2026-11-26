USD 9 600 en dosis de droga decomisadas y detenidos deja el operativo Apolo 51 en Quito
La Policía Nacional ejecutó la intervención este jueves 26 de noviembre de 2026 en el norte de Quito, con apoyo de entidades de control, e incautó armas, licor artesanal y sustancias sujetas a fiscalización.
Parte de las sustancias sujetas a fiscalización, armas y otros indicios incautados durante el operativo Apolo 51 en el distrito Eugenio Espejo, al norte de Quito, este jueves 26 de noviembre de 2026.
Policía Nacional
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Actualizado:
26 nov 2026 - 19:41
Tres personas con antecedentes policiales fueron aprehendidas y aproximadamente 33 500 dosis de drogas fueron decomisadas durante el operativo Apolo 51.
El mismo se ejecutó este jueves 26 de noviembre de 2026 por la Policía Nacional en el norte de Quito.
La intervención se desarrolló en el marco del Plan de Protección Quito, el estado de excepción y la Estrategia Operacional 3D (Debilitar, Desorganizar y Desarticular) en sectores priorizados.
Resultados del operativo
La Policía informó que las sustancias decomisadas equivalen de forma preliminar a unos seis kilogramos, con una valoración económica referencial de USD 9 600.
La droga y el peso exactos serán verificados mediante los peritajes correspondientes.
Además de la droga, los agentes reportaron los siguientes decomisos y retenciones:
- Tres revólveres
- 47 armas blancas
- 15 pipas
- Tres motocicletas retenidas
- 35 botellas de licor artesanal
- Un local comercial clausurado
Detenidos con decenas de antecedentes
Los tres aprehendidos son ciudadanos ecuatorianos que acumulan un amplio historial de registros policiales por delitos como robo, robo calificado, asociación ilícita y tenencia o porte de armas:
- Francisco B. (42 años): ocho antecedentes policiales registrados entre 2010 y 2021 por tenencia de armas, robo calificado y asociación ilícita.
- Héctor T. (52 años): diez antecedentes policiales entre 2007 y 2019 por robo, hurto, porte de armas y asociación ilícita.
- Luis Ch. (47 años): trece antecedentes policiales entre 2001 y 2010 por robo y robo calificado.
La Policía indicó que las investigaciones continúan para determinar si los aprehendidos guardan relación con Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
En el operativo participó la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y Migración, dentro de sus respectivas competencias.
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