Una persona asesinada y dos heridas en un robo armado a cambistas de moneda en Tulcán

Una serie de disparos alarmaron a los transeúntes del parque Ayora, por la iglesia La Dolorosa, en la ciudad de Tulcán, la mañana de este sábado 17 de enero de 2026.

De manera preliminar se conoce que una persona murió alcanzada por las balas, mientras que otras dos resultaron heridas y fueron trasladadas a una casa de salud.

Hombres armados atacaron con varios disparos a un grupo de personas en la zona. Las dos personas heridas son cambistas de moneda, según los reportes de medios locales.

Mientras que testigos apuntan que la víctima mortal era un hombre que asistía a una misa de honras en la iglesia de La Dolorosa cuando ocurrió el asalto.

La Policía Nacional acudió a la zona para acordonar la escena y levantar indicios. Aún se indaga para dar con el paradero de los atacantes.