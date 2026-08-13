Víctimas de secuestro guiaron a la Policía hasta un desguazadero clandestino en el norte de Quito

Víctimas de secuestro guiaron a la Policía hasta un "deshuesadero" clandestino en el Comité del Pueblo.

Una llamada de auxilio por un caso de secuestro derivó en el hallazgo de una bodega clandestina dedicada al almacenamiento y desarme de vehículos robados en el sector del Comité del Pueblo, al norte de la capital.

El operativo se activó la madrugada del miércoles 12 de agosto, a las 00:30, cuando unidades del Grupo de Operaciones Motorizadas- Linces G3 tomaron contacto con las víctimas.

Las víctimas denunciaron haber sido secuestradas y trasladadas hasta un inmueble en el Comité del Pueblo, de acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com.

Las víctimas denuncariona a los uniformados que en el lugar los obligaron, bajo amenaza, a suscribir diversos documentos antes de ser abandonados en la vía pública.

Víctimas de secuestro guiaron a la Policía hasta un "deshuesadero" clandestino en el Comité del Pueblo. Foto: Policía Nacional

Una bodega con autopartes robadas

En una acción flagrante, los agentes policiales acudieron al inmueble señalado por los denunciantes.

Al ingresar en coordinación con personal de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Derecho a la Cultura (UNIC), descubrieron que el sitio funcionaba como un "desguazadero" clandestino .

De acuerdo con el reporte, en la bodega hallaron una carga masiva de repuestos vehiculares con reporte de robo, además de un arma de fuego tipo revólver .

Víctimas de secuestro guiaron a la Policía hasta un "deshuesadero" clandestino en el Comité del Pueblo. Foto: POolicía Nacional

Evidencia incautada en el lugar

1 arma de fuego (revólver)

27 puertas y 2 puertas posteriores

14 capós

22 faros y 10 retrovisores

9 radiadores y 17 mascarillas/persianas

2 bicicletas y piezas mecanicas

Al momento de la irrupción policial, los sospechosos no se encontraban en la vivienda.

Las evidencias fueron ingresadas bajo cadena de custodia mientras la Policía Nacional mantiene las investigaciones para dar con los responsables de este centro delictivo.