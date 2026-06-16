¿Cuándo se acaban las clases en el ciclo lectivo Sierra-Amazonía 2026?

Los estudiantes del régimen Sierra-Amazonía están próximos a salir de vacaciones tras finalizar su período lectivo.

El cronograma escolar para el régimen Sierra y Amazonía 2025-2026 entra en su recta final. Los estudiantes de todos los niveles educativos concluirán sus actividades ordinarias en junio.

De acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, las clases finalizan el viernes 26 de junio.

Ese mismo día se llevarán a cabo las ceremonias oficiales de graduación para los alumnos de tercero de Bachillerato.

Evaluaciones y supletorios

A partir del cierre de clases, el calendario se extenderá brevemente para quienes no alcanzaron el puntaje mínimo requerido:

Clases para exámenes supletorios: Se aplicarán de forma inmediata del 26 de junio al 6 de julio.

Se aplicarán de forma inmediata del 26 de junio al 6 de julio. Exámenes supletorios y juntas de curso: del 6 de julio al 9 de julio

del 6 de julio al 9 de julio Vacaciones docentes: El magisterio fiscal iniciará su periodo de descanso obligatorio del 6 de julio al 8 de agosto

El calendario aplica a las escuelas y colegios fiscales en la Sierra y Amazonía, mientras que los planteles privados y fiscomisionales manejan sus propios cronogramas.