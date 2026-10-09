¿Afiliados voluntarios pueden acceder a préstamos hipotecarios del BIESS?

El crédito hipotecario del Biess permite acceder a un financiamiento para tener vivienda propia.

El préstamo hipotecario está destinado para que las personas puedan tener su vivienda propia, terreno, local comercial, oficina, consultorio, construir su casa o departamento, ampliarla o remodelarla.

Entonces, surge la duda de si los afiliados voluntarios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también tiene posibilidad de acceder a este crédito hipotecario.

Según información del Banco del IESS (Biess), los afiliados voluntarios sí pueden acceder a este beneficio. El préstamo hipotecario está disponible tanto para quienes residen en Ecuador como para aquellos que viven en el exterior.

Para solicitar el financiamiento, se debe cumplir con ciertos requisitos:

Tener un mínimo de 36 aportaciones acumuladas .

. De este total, las últimas 12 aportaciones deben ser consecutivas.

Las seis más recientes deben haberse realizado bajo la calidad de afiliado voluntario.

El Biess establece un plazo de hasta 25 años para este tipo de financiamiento, de acuerdo con las condiciones del préstamo y la capacidad de pago del afiliado.

¿Cuánto financia el BIESS?

Para los préstamos hipotecarios, el BIESS puede financiar desde el 80% hasta el 100% del avalúo comercial del bien inmueble, dependiendo del tipo de subproducto elegido.

El porcentaje restante debe ser cubierto por el afiliado voluntario, quien además deberá cumplir con las condiciones de aportación exigidas para acceder al crédito.

¿Qué pasa si el afiliado vive en el exterior?

Los afiliados voluntarios que residen fuera del Ecuador también pueden solicitar este tipo de préstamo.

Sin embargo, para realizar la precalificación en línea, deberán contar con un poder especial otorgado a una tercera persona para que efectúe el trámite hipotecario en Ecuador en su representación.

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Además, tanto los afiliados que viven en el país como quienes residen en el exterior deben tener una cuenta bancaria a su nombre en una institución del Sistema Financiero Nacional.

Un requisito fundamental también es mantener la afiliación al Seguro Social. Es decir, una persona que no esté afiliada al IESS no podrá acceder a un préstamo hipotecario del BIESS.