¿Buscas vivienda? Pasos para participar en los remates del BIESS

El BIESS remata propiedades en varios puntos de Ecuador.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) dispone propiedades para remate en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí.

Los procesos de remate de viviendas y terrenos están disponibles para consulta y aplicación en línea.

La información detallada de cada inmueble puede descargarse en la misma web. El detalle incluye medidas, ubicación y avalúo.

En los remates judiciales no se trata de ventas directas, sino de procesos de libre concurrencia.

Para participar, los interesados deben tener un perfil de 'cliente rematista' y presentar sus ofertas.

Esto puede representar oportunidades para familias e inversionistas. El BIESS establece protocolos estrictos que garantizan la transparencia y la legalidad de la adjudicación.

Pasos para participar en los remates del BIESS

El BIESS ha digitalizado el sistema para que los usuarios no requieran intermediarios. El procedimiento incluye las siguientes etapas: