¿Buscas vivienda? Pasos para participar en los remates del BIESS
El BIESS remata propiedades en Pichincha, Guayas y Manabí.
El BIESS remata propiedades en varios puntos de Ecuador.
Imagen referencial
Compartir
Actualizado:
26 jun 2026 - 17:59
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) dispone propiedades para remate en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí.
Los procesos de remate de viviendas y terrenos están disponibles para consulta y aplicación en línea.
La información detallada de cada inmueble puede descargarse en la misma web. El detalle incluye medidas, ubicación y avalúo.
En los remates judiciales no se trata de ventas directas, sino de procesos de libre concurrencia.
Para participar, los interesados deben tener un perfil de 'cliente rematista' y presentar sus ofertas.
Esto puede representar oportunidades para familias e inversionistas. El BIESS establece protocolos estrictos que garantizan la transparencia y la legalidad de la adjudicación.
Pasos para participar en los remates del BIESS
El BIESS ha digitalizado el sistema para que los usuarios no requieran intermediarios. El procedimiento incluye las siguientes etapas:
Revisión de catálogo
- El interesado debe ingresar al portal oficial (www.biess.fin.ec) y seleccionar la opción ‘Remates’.
- Allí podrá visualizar los inmuebles disponibles y descargar la notificación de coactiva con información detallada sobre ubicación, características físicas y precio base.
Registro de usuario
- Se debe crear una cuenta en el sistema, ingresando número de cédula, datos personales, correo electrónico y teléfono celular.
- Luego de confirmar el registro mediante el enlace enviado por correo, el usuario crea su nombre de usuario y contraseña.
Calificación como cliente rematista
- Antes de presentar una oferta, el sistema exige cargar los documentos habilitantes en formato PDF para su validación por parte del BIESS.
Presentar la oferta
- Dentro del plazo fijado para cada bien, el usuario debe ingresar al sistema, seleccionar la propiedad de interés y elegir la opción ‘Realizar postulación’. Luego se debe presentar la constancia del anticipo de la oferta.
- Todos los documentos deben subirse en formato PDF. Finalmente se debe dar clic en ‘Realizar la postulación’. Los resultados del remate son comunicados a todos los oferentes mediante correo electrónico.
Compartir