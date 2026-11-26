El periodista Fernando Muñoz, director de Radio Salinas, denunció una amenaza de muerte acompañada de una corona fúnebre de flores blancas.

Una corona de flores blancas con una amenaza de muerte fue dejada en las instalaciones de Radio Salinas 103.3 FM, en la provincia de Santa Elena. El hecho llevó al periodista Fernando Muñoz, director y propietario de la emisora, a suspender temporalmente sus noticieros.

La intimidación ocurrió la noche del martes 24 de noviembre de 2026. Este jueves 26, el programa 'Ola Informativa' no salió al aire en su horario habitual.

¿Qué decía la amenaza contra el periodista?

Las cámaras de seguridad de la emisora captaron el momento en que un hombre dejó una funda en los exteriores del establecimiento.

En su interior había una corona fúnebre de flores blancas y un mensaje dirigido a Fernando Muñoz. Entre las advertencias constaba la frase «El próximo eres tú».

Radio Salinas difundió las imágenes de seguridad y denunció públicamente lo ocurrido. Muñoz relacionó la intimidación con su trabajo periodístico y las entrevistas que realiza en la emisora.

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Periodista ya había recibido amenazas en enero

No es la primera vez que Fernando Muñoz denuncia intimidaciones. El 15 de enero de 2026 también reportó amenazas relacionadas con su actividad periodística.

En aquella ocasión, Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que las intimidaciones buscaban impedir la difusión de una entrevista sobre presuntas irregularidades en la venta de terrenos.

Tras el nuevo incidente, la Policía Nacional inició las investigaciones y analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad. Hasta el momento, no se han establecido públicamente los responsables ni las motivaciones de la amenaza.