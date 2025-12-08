Amplían plazo de matrículas para el Bachillerato Técnico intensivo hasta el viernes 12

Se amplió el plazo para que la ciudadanía pueda acceder al proceso de matrículas para el Bachillerato Técnico en modalidad semipresencial en el régimen Sierra-Amazonía hasta el viernes 12 de diciembre del 2025.

El Bachillerato Técnico EPJA TEC está dirigido a personas jóvenes, adultas y adultas mayores con escolaridad inconclusa.

Esta oferta educativa fortalece la empleabilidad mediante una formación técnica que permite a quienes desean culminar sus estudios y mejorar sus oportunidades laborales.

El Ministerio de Educación informó que la oferta se estructura a través del catálogo de figuras profesionales, conformado por:

Tres áreas técnicas : Artística; Deporte y Salud; y Técnica.

: Artística; Deporte y Salud; y Técnica. Ocho familias profesionales : Diseño; Salud y Servicio; Agropecuaria; Construcción Sostenible; Industrial; Tecnologías; Administrativa y Financiera; Turismo.

: Diseño; Salud y Servicio; Agropecuaria; Construcción Sostenible; Industrial; Tecnologías; Administrativa y Financiera; Turismo. 22 figuras profesionales disponibles para la formación técnica.

Esta modalidad está dirigida exclusivamente a personas de 18 años en adelante que no han iniciado o desean culminar el bachillerato.

Requisitos

Los requisitos para la inscripción son:

Tener 18 años cumplidos a la fecha de inicio del ciclo lectivo.

Presentar documento de identificación : cédula de ciudadanía, pasaporte, carné de refugiado o código temporal.

: cédula de ciudadanía, pasaporte, carné de refugiado o código temporal. Certificados de promoción de los módulos 4, 5 y 6 de Post-alfabetización, o de los grados correspondientes a Educación General Básica Media (5.°, 6.° y 7.°) y Superior (8.°, 9.° y 10.°).

de los módulos 4, 5 y 6 de Post-alfabetización, o de los grados correspondientes a Educación General Básica Media (5.°, 6.° y 7.°) y Superior (8.°, 9.° y 10.°). En caso de no contar con el expediente académico, el interesado podrá solicitar al distrito educativo la aplicación de un examen de ubicación.

Las personas interesadas pueden comunicarse con Atención Ciudadana a los teléfonos (02) 3961300, (02) 3961400, (02) 3961500 o al 1800 EDUCACIÓN.

Luego deberán acercarse a una de las 12 instituciones educativas ubicadas en ocho provincias para presentar los requisitos.

¿Cuánto dura el programa?

La oferta para esta modalidad de Bachillerato Técnico tiene una duración de 100 días por ciclo lectivo y se desarrolla en un periodo total de 18 meses, que incluye ocho semanas de nivelación pedagógica en el área técnica.

Los estudiantes cumplen un horario de estudio de 18:00 a 22:00, con asistencia presencial y actividades sincrónicas.

Las tutorías docentes se realizan de 16:00 a 18:00, siendo obligatorias para los docentes y opcionales para los estudiantes.